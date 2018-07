Minissérie detalha para o mundo construção dos estádios da Copa

SÃO PAULO - Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo foram observados de perto durante as monumentais obras dos estádios que receberão jogos da Copa do Mundo em cada cidade. Uma equipe do canal à cabo Discovery acompanhou as construções da Arena Amazônia e da Arena Corinthians e a reforma do Maracanã desde o começo, e mostra o resultado em imagens neste domingo, 18.

A minissérie de três capítulos Construindo os Estádios promete revelar não somente os desafios de engenharia que cercaram as construções, como seus efeitos sobre a população das três capitais brasileiras. Protestos e acidentes entram na pauta.

O processo de filmagens começou em 2012 e só foi encerrado em março deste ano, com funcionários brasileiros e estrangeiros. Foram 3.240 horas de produção.

Além da transmissão para a TV fechada nacional, países do mundo todo verão o documentário antes da Copa do Mundo, classificada pela produção do programa como "o maior desafio" do Brasil. Polônia e África do Sul já assistiram a um dos episódios da série.

O Rio é a primeira parada. Primeiro dos três estádios a ser inaugurado, antes da Copa das Confederações, o Maracanã é mostrado sob a perspectiva da busca pela preservação de sua identidade como sede de um Mundial e muitos outros jogos importantes no decorrer de sua história, mas que via necessário um aprimoramento em suas estruturas para receber o evento.

Depois, a desafiadora missão de construir um estádio no meio da Amazônia é capturada em detalhes em capítulo no dia 25 de maio. Durante o período que se levou para erguer a Arena, mortes e polêmicas com os clubes do estado foram vistos. Será que os pequenos times manauaras conseguirão arcar com os altos custos para jogar numa Arena de alto nível?

Finalmente, em 1.º de junho, o Discovery revela imagens capturadas na Arena Corinthians, na zona leste de São Paulo. Escolhido por sua localização - na maior cidade do Brasil - e seu projeto ambicioso de tecnologia, o Itaquerão encerra a minissérie que deixa no ar se o País terá capacidade de realizar com sucesso a Copa do Mundo.

