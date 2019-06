Ministério da Cidadania lança Futebol e Debate; estreia será sobre modalidade feminina

A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania lança nesta sexta-feira o “Futebol e Debate”. O objetivo da iniciativa é promover um ciclo contínuo de palestras sobre a modalidade com especialistas, atletas e gestores do setor. Na primeira edição serão debatidos temas como o cenário atual e o futuro do futebol feminino no país.

O evento, aberto ao público, será realizado na sede da pasta, em Brasília, a partir das 9h. A mesa de abertura será composta pelo secretário especial do Esporte, Décio Brasil, pelo secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Ronaldo Lima, além de representantes da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados.

Participarão do encontro especialistas, ex-jogadoras, técnicos e outros representantes da modalidade. Entre os debatedores estará René Simões, ex-técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. Emily Lima, treinadora do Santos-SP e ex-treinadora da Seleção Brasileira Feminina, também estará presente. Ela foi campeã do Torneio Internacional de Futebol Feminino (2016), campeã do Campeonato Paulista de Futebol Feminino (2018) e vice-campeã da Libertadores da América de Futebol Feminino (2018) pelo Santos.

Participa, ainda, Thais Picarte, ex-goleira da Seleção Brasileira campeã (2010) e vice-campeã (2006) do Sul-Americano. Ela também foi campeã do Torneio Internacional de futebol feminino (2010) e vice-campeã do Torneio Internacional Cidade de São Paulo. Outra convidada é Mayara Bordin, atual jogadora do Málaga (Espanha). A atleta é tetracampeã do Torneio Internacional de Futebol Feminino em 2013 pela Seleção Brasileira, campeã da Copa do Brasil (2016) e vice-campeã do Campeonato Brasileiro pelo Audax/Corinthians.

SERVIÇO

Futebol e Debate

Data: 28.06.2019

Horário: Das 9h às 16h30

Local: Auditório da Secretaria Especial do Esporte

Endereço: Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 4 – lote 83 - Centro Empresarial Capital Financial Center

Inscrições: Gratuitas, no local do evento

PROGRAMAÇÃO

9h: Inscrição

9h30: Abertura

10h às 12h: Painel 1 “Futebol feminino em tempo de Copa do Mundo”

Debatedoras: Emily Lima e Mayara Fonseca Bordin

Mediadora: Patrícia Fahlbusch

14h às 16h30: Painel 2 “Os desafios do futebol feminino no Brasil”

Debatedores: Thais Ribeiro Picarte e Renê Simões

Mediador: Kleiton Lima