Ministério do Esporte deve propor redução em preços de ingressos do futebol

SÃO PAULO - Os valores cobrados em estádios brasileiros para competições nacionais estarão em discussão nesta quinta-feira em Brasília. O Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, terá encontro com dirigentes dos clubes de futebol, administradores dos novos estádios e representantes de Secretarias Estaduais de Esporte e Lazer, das Secopas e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por meio de sua assessoria de comunicação, o Ministério do Esporte afirmou ao Estado que o encontro é uma "conversa preliminar" apenas sobre os valores cobrados em ingressos, principalmente nos novos estádios brasileiros.

O órgão do governo federal deverá propor redução de valores nas entradas para não "elitizar a presença de torcedores nos estádios". Não está descartada a possibilidade de debate sobre os valores praticados em estádios que não passaram por reformas. Em outras oportunidades, Aldo Rebelo já defendeu preços mais baixos para competições nacionais, como Brasileirão e Copa do Brasil. Embora a CBF seja uma das convidadas a comparecer à reunião em Brasília, a entidade informou nesta quarta que não intervém nos valores de ingressos e destacou que a decisão é de responsabilidade de clubes e consórcios dos novos estádios.

O diretor de comunicação do Cruzeiro, Guilherme Mendes, disse que o clube não pretende reduzir os valores dos ingressos cobrados nas partidas do Cruzeiro do Mineirão. "O ministério deveria se preocupar com o lado dos times também". Segundo Mendes, os investimentos que o Cruzeiro fez para montar a equipe deste ano não permitem mudanças nos preços cobrados do torcedor. Ele citou ainda a ausência de verbas do ministério e da Minas Arena, concessionária que administra o Mineirão, para o clube. A Minas Arena, que detém área VIP e camarotes do Mineirão, afirmou, por meio da assessoria de comunicação, que pode cobrar ingressos 20% mais caros nesses espaços a partir do valor mais alto praticado pelo Cruzeiro.

Hoje, o clube mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, cobra cerca de R$ 160 pelo acesso mais caro. Um contrato firmado entre a empresa e o próprio clube garante à Minas Arena fazer uso dos sete mil espaços mais nobres do Mineirão por 25 anos.