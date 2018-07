Ministério do Esporte solta nota de repúdio à violência de Joinville

SÃO PAULO - A última rodada do Brasileirão ficou marcada pela violência. As cenas protagonizadas por torcedores de Atlético-PR e Vasco na Arena Joinville ganharam os jornais de todo o mundo e fizeram com que o Ministério do Esporte se pronunciasse sobre o assunto neste domingo. Em carta assinada pelo ministro Aldo Rebelo, o órgão do governo informou que o estatuto do torcedor deve ser cumprido e que o próprio Ministério do Esporte vai procurar o Ministério Público para discutir sobre a presença da Polícia Militar dentro dos estádios de futebol.

Em Santa Catarina, é acordado pelas esferas públicas e privadas que o policiamento interno nos estádios é feito por seguranças contratados pelo clube mandante. Na hora da briga, durante o jogo, não havia policiais militares para conter os arruaceiros.

LEIA A NOTA

O Ministério do Esporte condena a violência que tomou conta das arquibancadas da Arena Joinville, em Santa Catarina, durante o primeiro tempo do jogo entre Atlético-PR e Vasco da Gama. Os responsáveis devem ser identificados e punidos, cumprindo-se o Estatuto do Torcedor, que prevê penas de reclusão e de banimento dos estádios aos torcedores que cometerem atos de violência.

O Ministério do Esporte também vai procurar o Conselho Nacional do Ministério Público para um entendimento comum sobre a presença da Polícia Militar no interior dos estádios de futebol.