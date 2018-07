Ministerio dos Esportes começa a cadastrar torcidas organizadas pelo Paraná

CURITIBA - O Ministério dos Esportes inicia, por Curitiba, o cadastro biométrico de integrantes de torcidas organizadas, com o objetivo de tirá-los do anonimato e proporcionar uma ferramenta a mais para a responsabilização no caso da prática de alguma atividade ilícita. "Vai ser bom para as torcidas, para os clubes e para a sociedade como um todo", disse o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, procurador Ciro Expedito Scheraiber.

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que deu início à parceria, foi assinado nesta quinta-feira pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor com os representantes das torcidas organizadas Império Alviverde (Coritiba), Fúria Independente (Paraná Clube), Fanáticos e Ultras (Atlético Paranaense). O TAC também foi assinado pelo assessor especial do Ministério dos Esportes, Ricardo Gomyde, e pelo consultor do ministério para o projeto Torcida Legal, Alexandre Limeira.

Segundo Limeira, os sócios dessas torcidas organizadas poderão fazer o cadastramento no site do projeto. Depois será indicado um local em Curitiba onde eles comparecerão para apresentar documentos, tirar foto e registrar as informações biométricas. Isso deverá acontecer a partir da primeira quinzena de junho. Antes de os cadastrados receberem as carteiras, os nomes serão submetidos às diretorias das torcidas. Ainda não há data para que o projeto seja implementado em outros Estados. A meta é cadastrar 500 mil pessoas de 475 torcidas nos próximos 12 meses.

O Ministério dos Esportes comprometeu-se a conversar com os diretores dos clubes para que locais sejam destinados em cada estádio às torcidas organizadas. Ali somente terão acesso aqueles que tiverem feito a carteira e forem identificados biometricamente. Dos três clubes de Curitiba o único que não permite a entrada de torcidas organizadas nos estádios é o Coritiba. O ministério também está realizando licitação para adquirir as catracas capazes de fazer a leitura e para fornecer câmeras de monitoramento. Elas serão fornecidas em comodato aos clubes que se interessarem.

O promotor Maximiliano Deliberador disse que a intenção é dar "ar de legalidade" às torcidas organizadas, cuja existência é prevista pelo Estatuto do Torcedor. "Queremos uma torcida não apenas de fato, mas de direito", salientou. Para o presidente da Império Alviverde, Luiz Fernando Correa, o cadastro é um mais um "mecanismo" para evitar a violência. Já o presidente da Fanáticos, Julião Sobota, ressaltou que a diretoria poderá ter um controle sobre os cadastrados, deixando a polícia mais livre para atuar contra outras pessoas que pretendam praticar violência.