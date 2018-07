Ministério Público pede prisão de 12 torcedores que invadiram o CT do São Paulo

O Ministério Público pediu nesta quinta-feira a prisão preventiva de 12 torcedores do São Paulo que invadiram o CT da Barra Funda há cerca de três semanas e promoveram tumulto, agressão a jogadores e furtos de objetivo. Segundo o promotor do Juizado Especial Criminal, Paulo Castilho, a denúncia foi encaminhada com o intuito de impedir que os envolvidos continuem a frequentar os estádios.

"Oferecemos a denúncia de formação de quadrilha, invasão de propriedade particular, dano e roubo qualificado, além de pedir a prisão preventiva, que está sob análise do Juizado do Torcedor", disse o promotor em entrevista à rádio Jovem Pan. "Nós nunca deparamos com tamanha violência, com tamanha agressividade de torcedores que formaram uma verdadeira quadrilha para invadir o Centro de Treinador do São Paulo", completou.

O incidente foi no dia 27 de agosto. O clube registrou na ocasião o roubo de dez camisas de treino, 14 bolas, um galão de água e de cinco garrafas. No mesmo ato, três jogadores do elenco foram agredidos: Michel Bastos, Carlinhos e Wesley. Cerca de 500 torcedores de facções organizadas dos clubes entrada no CT para protestar contra a má fase do time.