Ministério Público quer fim da venda de ingressos em sedes de torcidas

SÃO PAULO - O Ministério Público (MP) de São Paulo solicitou nesta quinta-feira a suspensão de venda de ingressos para jogos de futebol nas sedes das torcidas organizadas em todo o Estado. Por meio da Promotoria de Justiça do Consumidor, o MP expediu recomendação à Federação Paulista de Futebol e aos clubes participantes do Campeonato Paulista para que suspendam a oferta e a venda desses bilhetes até o término da apuração dos recentes conflitos entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras.

O promotor de Justiça Roberto Senise Lisboa destacou que, além do confronto entre membros das duas torcidas ocorrido no último domingo, na avenida Inajar de Souza, na zona norte de São Paulo, que resultaram em duas mortes, houve incidentes com a torcida Gaviões da Fiel no estádio do Pacaembu antes do clássico entre corintianos e palmeirenses, pela 15.ª rodada do Paulistão.

Antes e durante o jogo entre Palmeiras e Corinthians, de acordo com o MP, foram apreendidos barras de ferro e martelos na sede da Gaviões da Fiel, além de R$ 150 mil em dinheiro, de origem ainda não comprovada.

Na última quinta-feira, a Polícia Civil também revelou a apreensão de um canivete, cassetete e munição, além de um quadro com o símbolo da Mancha Alviverde com uma arma em cada uma das mãos, na casa do torcedor palmeirense Tiago Alves Lezo, na Freguesia do Ó (zona norte de São Paulo). Ele cumpre prisão preventiva de 30 dias e é irmão gêmeo de André Alvez Lezo, que morreu no último domingo, após ser alvejado por um tiro na briga entre torcedores da Gaviões da Fiel e da Mancha, na avenida Inajar de Souza.

Já na quarta-feira, três pessoas receberam o coração, o pulmão e o fígado de Guilherme Vinicius Jovanelli Moreira, de 19 anos, torcedor da Mancha que morreu na última terça, após receber golpes de barra de ferro na cabeça na briga ocorrida no último domingo.