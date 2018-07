Ministério Público quer nova inspeção na Arena Pantanal

CUIABÁ - O Ministério Público de Mato Grosso (MPE/MT) vai solicitar nova inspeção na Arena Pantanal para dar continuidade às investigações em relação aos possíveis danos na estrutura do estádio, após incêndio ocorrido no setor oeste em outubro do ano passado. De acordo com relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (CAOP), o incêndio causou danos na estrutura da Arena.

O engenheiro da empresa gerenciadora da obras da Arena Pantanal, Concremat Engenharia e Tecnologia S.A, Sérgio Ravanelli, que assinou o laudo que embasou o relatório não conclusivo enviado pela Secretaria Extraordinária da Copa (Secopa) para o Ministério Público de Mato Grosso, disse ontem que não há motivos para preocupação. "É coisa pequena", observou ele. Após o incêndio, foi feita perícia e realizadas as obras de recuperação necessárias.

O secretário extraordinário da Copa do Mundo, Maurício Guimarães, garantiu que a Arena Pantanal não apresenta risco estrutural e que o estádio está apto a receber tanto os jogos do Mundial, quanto qualquer outra partida de competições locais e outros eventos.