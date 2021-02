Ministra da França pede a Mbappé que fique no PSG: 'precisamos de você'

O futuro de Kylian Mbappé já era alvo de bastante especulações antes mesmo do jovem dar um show na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcando três gols na vitória do PSG por 4 a 1 sobre o Barcelona. Agora, a questão é até um assunto de Estado, com a ministra dos esportes da França, Roxana Maracineanu, pedindo ao jogador que permaneça no clube parisiense.

"Kylian, fique na França. Queremos continuar te vendo jogar assim. Precisamos de você, os torcedores e o PSG precisam de você. E os jovens esportistas jogadores de futebol precisam de exemplos, referências. De qualquer forma, atualmente, não podemos sair do país, então fique na França", pediu Maracineanu em entrevista a uma rádio francesa.

O próprio Mbappé, no entanto, evitou falar sobre o planejamento para a carreira após a partida. "A questão vai e volta sempre. Mas não é só isso. Seria, entre aspas, estúpido decidir meu futuro por causa de uma só partida, seja ela boa ou ruim. Porque dizer que eu não teria renovado porque perdemos a partida seria ridículo; não escuto muito o que as pessoas dizem. Eu penso tendo como perspectiva o longo prazo. Não por causa de um jogo ou outro. Sempre disse que estou feliz em Paris e esse tipo de partida me deixa ainda mais feliz", disse o jogador.

Anteriormente, Neymar já havia pedido que Mbappé ficasse no PSG. "Eu estou muito feliz aqui, quero ficar no Paris Saint-Germain, espero que o Kylian (Mbappé) também fique. É óbvio que esse é o desejo de todos os torcedores do Paris. A gente quer fazer que o PSG seja grande, quero continuar fazendo o que eu sempre fiz no PSG, jogar futebol e ser feliz. É o mais importante", afirmou o jogador brasileiro em entrevista ao canal de TV TF1 em janeiro.

Algumas especulações dão conta de que o Real Madrid teria interesse em contar com Mbappé. No entanto, qualquer negociação deve ocorrer apenas na janela de transferências do verão europeu, no meio do ano.