Ministro da Cidadania defende maior fiscalização em CTs após tragédia no Flamengo

O ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, Osmar Terra, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal vai promover, em conjunto com representantes de outros ministérios, uma reunião para debater a tragédia ocorrida no CT do Flamengo, na madrugada da última sexta-feira, na zona oeste do Rio, onde dez jogadores das categorias de base do clube morreram vítimas de um incêndio em um alojamento do local.

Em entrevista à rádio CBN, Terra defendeu uma maior fiscalização em CTs de outros clubes de futebol e exaltou a importância de a mesma ocorrer de forma eficiente para que seja evitada a repetição de uma tragédia como essa que atingiu o time carioca e levou a vida de garotos de 14 a 16 anos na última sexta.

"Nós (do atual governo) temos um comitê para fazer avaliação não só de eventos como esse, como o de Brumadinho (palco de outra tragédia recente), mas também para evitar que esse tipo de evento aconteça de novo. Nós estamos fazendo uma avaliação, hoje (segunda-feira) mesmo vamos fazer uma avaliação sobre isso, com vários ministérios, não só com o meu", revelou Terra, para em seguida comentar mais especificamente sobre a necessidade de se fiscalizar o funcionamento dos CTs dos clubes no Brasil.

"Nós temos de ter uma avaliação da realidade, de como é que andam os centros de treinamento dos clubes, das medidas que são tomadas para garantir a segurança deles. Nossa ideia é largar um guia agora, para todos os clubes, instituições que têm um CT, para orientar, fiscalizar e prevenir a ocorrência de um tipo de evento como esse", reforçou o ministro.

Terra ainda enfatizou que essa fiscalização só será eficiente se realizada em conjunto por vários órgãos competentes e pelos municípios. "Esse não é um processo que o governo federal resolve sozinho... Se todos os municípios tiverem um sistema de fiscalização mais adequado, somando isso com regras federais, aumentando as equipes de fiscalização, acho que vão se reduzir as chances de acontecer um evento como esse (do Flamengo). É preciso ter as áreas atuando de maneira integrada", ressaltou.