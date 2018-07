Ministro de Gana rejeita sediar Copa Africana de Nações

O ministro dos Esportes de Gana, Mahama Ayariga, rejeitou nesta segunda-feira sediar a Copa Africana de Nações, ameaçada pela epidemia de Ebola no continente. Gana foi convidada para substituir Marrocos, que desistiu de receber a competição, a ser disputada no início de 2015, por temer a chegada da doença ao país.

Com a decisão, chega a quatro o número de países que rejeitou o convite de sediar o evento, no lugar do Marrocos. Antes a África do Sul, o Sudão e o Egito negaram a possibilidade de receber o torneio em suas cidades.

Sem um candidato para fazer a substituição, o Marrocos pediu à Confederação Africana de Futebol para realizar a competição somente em 2016. A resposta será dada nesta terça-feira, após reunião da entidade para discutir o assunto. A Copa Africana está marcada inicialmente para ser realizada entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro.