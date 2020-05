Ministro do Esporte da Itália diz que 'atletas infectados não são bom presságio'

O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, pediu prudência em relação à retomada do futebol no país em meio à pandemia do novo coronavírus, especialmente depois que foram noticiados nos últimos dias casos de atletas diagnosticados com a covid-19.

"As notícias de jogadores infectados nos últimos dias não são um bom presságio - afirmou Spadafora em entrevista à emissora SeilaTV Bergamo. "Até sabermos ao certo a evolução desta crise não podemos dar uma resposta definitiva sobre o regresso", emendou.

Os clubes foram liberados pelo governo para retornar às atividades em seus centros de treinamentos. A medida faz parte da flexibilização gradual do isolamento social no país. Após os atletas terem sido submetidos a testes, vieram à tona casos de jogadores infectados pelo vírus em times como Torino, Fiorentina e Sampdoria.

"A palavra-chave, inclusive após a recente reunião com o comitê científico para discutir o protocolo é 'prudência'. Obviamente, o que aconteceu nas últimas 24 horas certamente não ajuda", reforçou Spadafora.

Suspenso desde 9 de março em razão da pandemia de covid-19, o Campeonato Italiano ainda não tem data definida para ser reiniciado. A expectativa é de que os treinos coletivos retornem neste mês e a bola volte a rolar em junho. Restam 12 rodadas para o torneio ser concluído.

"Na próxima semana, antes de 18 de maio, poderemos analisar a curva e as estatísticas após a flexibilização das medidas de bloqueio. O comitê científico em breve emitirá seu veredicto sobre o protocolo médico da FIGC", salientou o ministro. "Qualquer um que esteja brincando de que podemos voltar ao normal claramente não entendeu a gravidade da situação global", completou.

A Uefa estipulou o dia 25 de maio como data final para as federações de futebol de cada país decidirem o futuro de suas competições.