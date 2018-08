Ministro do Esporte de Camarões anuncia Seedorf como novo técnico da seleção

O holandês Clarence Seedorf foi o escolhido para ser o novo técnico da seleção de Camarões, que nem se classificou para a Copa do Mundo da Rússia. E terá como o compatriota Patrick Kluivert como seu auxiliar, com quem brilhou pela Holanda nos anos 90 e 2000. Apesar de a Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot, na sigla em francês) ainda não ter oficializado o negócio, o acerto já é dado como certo pela imprensa local e o ministro do Esporte e Educação Física de Camarões, Pierre Ismael Bidoung Mkpatt, fez o anúncio em entrevista coletiva neste sábado.

A dupla holandesa deverá substituir o belga Hugo Broos, que comandou a seleção na campanha do título da Copa das Nações Africanas em 2017, mas que não conseguiu levar classificar o país ao Mundial da Rússia em 2018 - a Nigéria ficou com a vaga do grupo, que tinha ainda a Argélia. Alexandre Belinga estava no posto de interino desde o fracasso nas Eliminatórias.

Seedorf tem experiência como jogador no Ajax, Real Madrid, Milan e Botafogo, onde se aposentou em 2014. Desde então, tem trabalhado como treinador e Camarões poderá ser a sua primeira seleção na carreira. Seu currículo no banco de reservas conta com três clubes: Milan, em 2014; Shenzen (China), em 2016; e La Coruña, em 2018, onde não conseguiu evitar o rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Espanhol.

Caso a contratação seja confirmada, a primeira missão da dupla Seedorf e Kluivert será defender o título da Copa das Nações, em Camarões, no ano que vem. Quem negociava para ser técnico da seleção era o sueco Sven-Goran Eriksson, mas não se chegou a um acordo.