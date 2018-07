Ministro do Esporte deseja sorte a Felipão e Parreira

BRASÍLIA - O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, desejou boa sorte à nova comissão técnica da seleção brasileira, encabeçada por Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira. Felipão tem uma relação bastante próxima com o ministro: logo após ter sido demitido do Palmeiras, tornou-se consultor voluntário do ministério.

Em vídeo divulgado no site da pasta, Rebelo elogiou o trabalho realizado por Mano Menezes e elogia a preparação brasileira rumo ao hexacampeonato mundial.

"Quero desejar ao Felipão e ao Parreira toda a felicidade do mundo nas novas funções que assumirão. Sei que eles darão continuidade ao grande trabalho realizado por Mano Menezes e que o Brasil possa desempenhar um grande papel com a sua seleção."

Aldo Rebelo também enalteceu a atuação de Scolari junto ao ministério, como voluntário. "Espero que ele possa continuar nessa condição, ajudando, com suas palestras, as crianças e os monitores do Segundo Tempo."

Felipão foi convidado para atuar no Programa Segundo Tempo em setembro. No mês de outubro, viajou para Lisboa (Portugal), onde promoveu, junto ao Ministério do Turismo, a cidade de São Paulo como destino turístico. Ainda esteve ao lado de Aldo Rebelo na vistoria das obras do Castelão, no início de novembro - o estádio cearense será a primeira das sedes da Copa de 2014 a ser entregue.