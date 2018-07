Ministro do Esporte exalta bom andamento dos estádios da Copa

BRASÍLIA - O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, fez nesta quinta-feira um balanço positivo do andamento das obras nos estádios para a Copa de 2014, ao apresentar um panorama das ações do Brasil para o evento durante reunião do Conselho Nacional do Esporte (CNE), em Brasília. Segundo ele, "não há nenhum problema sério" na construção das arenas que terão jogos do Mundial.

Rebelo lembrou que os dois primeiros estádios serão inaugurados agora em dezembro: Castelão (Fortaleza) no dia 16 e Mineirão (Belo Horizonte) no dia 21. E os outros quatro a serem utilizados na Copa das Confederações de 2013 - Rio, Brasília, Recife e Salvador - estarão prontos até março, com tempo de realizar os testes antes da competição em junho.

"O calendário (dos estádios) é satisfatório para a Fifa, para os organizadores, para os detentores de direitos e para os patrocinadores. Estamos, portanto, preparados e finalizando a organização para a competição", disse o ministro, lembrando, porém, que a Copa das Confederações "não exige o esforço da Copa do Mundo, o que facilita bastante a preparação do evento".

Os outros seis estádios que estão sendo construídos no Brasil para receber os jogos do Mundial de 2014, mas que não serão utilizados na Copa das Confederações, têm previsão de inauguração até dezembro do ano que vem, segundo Aldo Rebelo relatou nesta quinta-feira. Esse é o caso das arenas em São Paulo, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá e Natal.

"Alguns ficarão prontos muito antes, como o do Corinthians (Itaquerão), provavelmente o do Atlético-PR (Arena da Baixada), o Beira-Rio. Não há, portanto, nenhum problema sério na questão das construções dos estádios", avaliou o ministro, que mostrou estar bastante tranquilo com o andamento dos preparativos brasileiros para receber a Copa de 2014.

O ministro ainda reforçou a iniciativa do governo federal de ampliar o alcance do Mundial para todo o Brasil, usando, para isso, as cidades que serão escolhidas como centro de treinamento das seleções durante a competição. "Elas receberão apoio do governo para melhorar equipamentos públicos, como estádios municipais e vias de acesso", explicou Aldo Rebelo.