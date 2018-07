Ministro francês vai ao Stade de France e agradece ação da equipe de segurança

Kanner, que estava presente à partida, disse que a decisão de manter os torcedores dentro do estádio e manter a partida acontecendo depois das explosões foi decisiva porque "senão haveria acontecido um pânico como de Heysel", em referência à tragédia que matou 39 pessoas pisoteadas e asfixiadas no Estádio de Heysel, em Bruxelas, durante a final da Copa da Europa de 1985 entre Liverpool e Juventus.

"Os trágicos acontecimentos (no Stade de France) tiveram um impacto limitado, salvando vidas, pelo grande profissionalismo e a calma do pessoal do estádio", elogiou Kanner, que visitou o estádio nesta terça-feira acompanhado da ministra da Justiça, Christiane Taubira.

Até agora não se sabe por que os terroristas detonaram as bombas foram do estádio, depois da partida ter sido iniciada, enquanto os torcedores estavam nas arquibancadas. De acordo com uma fonte ouvida pela agência de notícias The Associated Press sob a condição de anonimato, pelo menos um dos terroristas tentou entrar, apesar de não ter ingresso, mas não foi barrado

"De qualquer maneira, quando alguém chega a um estádio com bombas para detonar, é com o propósito de matar. Queremos agradecer a todos que salvaram 80 mil pessoas, às vezes arriscando a própria vida", disse o membro do governo francês.