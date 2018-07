Ministro marroquino é punido por campo ruim no Mundial

O péssimo estado do gramado do estádio Moulay Abdellah, em Rabat, na partida de quartas de final do Mundial de Clubes entre Cruz Azul e Western Sydney Wanderers trouxe graves consequências para o ministro do Esporte do Marrocos. Nesta sexta-feira, o rei Mohammed VI decretou a suspensão de Mohammed Ouzzine e ordenou a abertura de um inquérito para investigar o caso.

A partida do último sábado, que terminou com vitória do Cruz Azul por 3 a 1 na prorrogação, aconteceu sob forte chuva. O gramado do Moulay Abdellah falhou em drenar a água e o que se viu foi um festival de escorregões de jogadores de ambos os lados, atrapalhados pelas grandes poças que se formaram no campo.

A união internacional dos jogadores pediu à Fifa que iniciasse uma investigação, por avaliar que as condições do gramado eram perigosas. Como resultado, Rabat deixou de ser uma das sedes da competição e todas as partidas restantes do Mundial foram marcadas para Marrakesh.

O ocorrido foi levado como um vexame pelo rei, uma vez que o complexo inteiro do estádio foi recentemente reformado e custou cerca de 25 milhões de dólares (R$ 66,4 milhões). Antes de ser suspenso, Ouzzine culpou a empresa espanhola Valtech, que por sua vez garantiu que o problema foi de drenagem e garantiu que já havia alertado que o gramado não estava pronto.