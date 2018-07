Ministro Orlando Silva pedirá à Fifa que antecipe anúncio de abertura da Copa

SÃO PAULO - O ministro do Esporte, Orlando Silva, disse nesta quarta-feira que vai propor à Fifa que antecipe a decisão sobre a cidade que vai abrir a Copa do Mundo de 2014. A divulgação está marcada para outubro. "Com garantias de Brasília, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo aprovadas no Comitê da Copa, vou propor à Fifa antecipar decisão sobre abertura", disse o ministro em sua conta no Twitter.

O comitê organizador do Mundial anunciou nesta quarta que aprovou as garantias financeiras apresentadas por São Paulo para a construção do estádio do Corinthians, o favorito dos organizadores para receber o jogo de abertura do torneio. A capital paulista concorre com Brasília, Belo Horizonte e Salvador.

"Importante São Paulo dar garantias financeiras para o estádio da Copa. Esse era um requisito básico para a cidade ter protagonismo em 2014", afirmou Orlando Silva em outro comentário.

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, declarou que a cidade deve ser a escolhida para a abertura. "Do ponto de vista político, ela (São Paulo) está definida. Agora, falta cumprir os rituais", declarou, segundo a Agência Brasil.

Por enquanto, a decisão sobre a abertura da Copa está prevista para ser anunciada em outubro, após reunião do comitê-executivo da Fifa que vai definir o calendário do Mundial.

O anúncio seria feito em julho no Rio, mas foi adiado após o Brasil ter recebido críticas do secretário-geral da Fifa, Jêróme Valcke, sobre o ritmo dos preparativos dos estádios e da infraestrutura do país para o Mundial.