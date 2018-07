Ministro pede 'política firme' de segurança nos estádios

"Acho muito importante que o Estado brasileiro, seja no âmbito federal ou estadual, possa ter uma política firme em relação a isso", disse o ministro da Justiça, ao revelar que o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, coordena a realização de uma reunião na quinta-feira sobre o assunto.

O ministro da Justiça ressaltou ainda que a questão de segurança nos estádios já foi tratada em relação à Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil, mas que a situação dos campeonatos nacionais merece uma "reflexão profunda" do governo.

Aldo Rebelo também voltou a falar sobre o tema nesta terça-feira, assim como já tinha feito no dia anterior. Segundo ele, o ocorrido no jogo entre Vasco e Atlético-PR foi uma tentativa coletiva de homicídio. "Houve ali uma tentativa coletiva de homicídio, que deveria resultar em prisão ampla dos envolvidos", disse o ministro do Esporte, que defendeu a criação de uma delegacia do torcedor, o que havia sido defendido anteriormente pela presidente Dilma Rousseff.