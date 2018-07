Ministro russo promete que Capello receberá em breve

A Federação Russa de Futebol, responsável pelo salário de quase de US$ 1 milhão por mês, alega que não tem condições financeiras de pagar o combinado com o treinador, que assumiu o cargo em 2012 com a função de estruturar a equipe para não fazer feio na Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia.

"Até o fim do ano a situação deverá ser resolvida e a dúvida com Capello deve ser paga", disse Mutko, garantindo que o governo não irá ajudar financeiramente a federação. Recentemente, Capello disse que estava perdendo a paciência com a situação.