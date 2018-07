Ministro tenta construir consenso sobre refinanciamento

Depois de se reunir com parlamentares, dirigentes de clubes da primeira divisão e esportistas do Bom Senso FC, o ministro do Esporte, George Hilton, recebe nesta sexta-feira os cartolas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tentar construir um consenso em torno do refinanciamento da dívida dos clubes. Hilton prometeu ouvir ainda clubes das séries B, C e D antes de fechar uma proposta na primeira quinzena de fevereiro sobre o tema.

"A ideia é ouvir todos os segmentos e extrair ideias que sejam importantes na construção de uma proposta que estabeleça claramente as diretrizes da repactuação dos passivos, porém exigindo contrapartidas claras de fair play financeiro e trabalhista e que coloque os clubes numa era de modernização", disse Hilton a jornalistas nesta quinta-feira, após mais uma reunião na Casa Civil, em Brasília. "Queremos amadurecer uma proposta, é importante ouvir todo mundo e, a partir das opiniões, das propostas, vamos apresentar texto, elencando pontos que definam regras claras de como será a relação entre governo e clubes de futebol", completou.

Segundo o ministro, a presidente Dilma Rousseff tem demonstrado que quer que o texto tenha regras claras que contribuam para o desenvolvimento do futebol brasileiro. "Queremos que os clubes tenham apoio do governo, mas que tenham uma atitude de modernizar a prática de futebol", ressaltou Hilton.

No dia 23 deste mês, o governo criou um grupo interministerial da Casa Civil, ministérios da Fazenda, do Esporte, da Justiça, da Previdência Social e da Advocacia-Geral da União para elaborar uma proposta legislativa para modernizar a gestão do futebol brasileiro.