Minúscula Gibraltar desafia os grandes no futebol europeu

Com cerca de 27 mil habitantes, Gibraltar é um território pertencente à Inglaterra, que fica localizado na divisa com a Espanha. Mesmo que a Associação de Futebol local tenha sido criada em 1895, apenas no ano passado a seleção teve o direito de jogar competições oficiais. Em maio de 2013, a Uefa aprovou a equipe como o 54º membro permanente, mesmo com protestos da Federação Espanhola, que chegou a ameaçar não participar das Eliminatórias da Euro.

A pequenina equipe levou 17 gols nos três primeiros jogos disputados na atual edição das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, na França. E, nesta sexta-feira, enfrentou a atual campeã do mundo, a Alemanha, em Nuremberg.

Antes de ser reconhecida, a seleção fazia apenas amistosos em sua maioria contra seleções também não reconhecidas como Groenlândia, Mônaco e Tibete. Após se tornar membro da entidade continental, a seleção fez oito jogos, e possui cinco derrotas e dois empates, sendo vazada 24 vezes e feito somente três gols. A única vitória veio em amistoso contra a seleção de Malta por 1 a 0, com tento marcado pelo capitão Roy Chipolina, que em período integral trabalha como alfandegário.

A primeira divisão do campeonato local possui oito times, enquanto a segunda divisão tem 14, sendo que todos os clubes são formados por atletas amadores. Por conta da pequena área geográfica e da pequena população, Gibraltar não conta com a total força de sua torcida nos jogos oficiais das Eliminatórias.

Único estádio na área de 6.8 km² de Gibraltar, o Victoria Stadium possui capacidade para receber apenas 5 mil torcedores e não tem autorização da UEFA para sediar jogos oficiais da equipe. A seleção manda suas partidas no Estádio de Algarve, na cidade de Faro, em Portugal, há 391 km de distância de sua verdadeira casa.