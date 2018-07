Miralles é vetado e desfalcará o Santos no clássico contra o Corinthians

SANTOS - O atacante Miralles foi vetado nesta quinta-feira pelo departamento médico do Santos e está fora do clássico que o time fará com o Corinthians, domingo, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Lesionado, o jogador vinha realizando tratamento intensivo para poder atuar diante dos corintianos, mas agora a sua participação no confronto foi oficialmente descartada.

O argentino ainda não está 100% curado de um edema na coxa esquerda e seguirá o seu processo de recuperação física e fisioterápica no CT Rei Pelé, depois de ter se machucado na derrota por 3 a 1 para o Paulista, no último dia 10, no Pacaembu, pela sétima rodada do Paulistão.

"O Miralles esteve em uma progressão nos treinamentos desta semana. No entanto, ainda apresenta restrições para movimentos de maior velocidade. Desta forma, ele não poderá participar do jogo de domingo", afirmou o médico do Santos, Maurício Zenaide, para justificar a ausência do atacante do confronto.

Sem contar com Miralles, Muricy confirmará a permanência de André no ataque titular, que contará com a volta de Neymar. O astro santista não enfrentou o XV de Piracicaba, no último domingo, na Vila Belmiro, por ter sido expulso no duelo diante da Ponte Preta, em Campinas.

Goleiro é operado - Por meio de outra nota publicada em seu site oficial nesta quinta-feira, o Santos informou que o goleiro Gabriel Gasparotto, um dos heróis da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013, foi submetido a uma cirurgia na última manhã, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O jogador de apenas 19 anos, que vinha treinando com o elenco profissional, teve operado o menisco medial do joelho direito, por causa de uma entorse sofrida durante treinamento do último sábado. O procedimento cirúrgico foi realizado pelo médico José Ricardo Pécora e a previsão é de que o atleta inicie os trabalhos de fisioterapia na próxima segunda-feira, no CT Rei Pelé. O clube, porém, não informou o tempo previsto de afastamento do atleta dos gramados.