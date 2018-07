Miralles tem a preferência de Muricy Ramalho no Santos

SANTOS - Muricy Ramalho ainda sente a falta de um atacante como Alan Kardec ou Borges, que foram importantes na conquista do tricampeonato paulista, no ano passado. O treinador elogiou o esforço de André e justificou os erros de finalizações de Miralles, que entrou no segundo tempo do jogo da classificação às semifinais, porém reconheceu que um dos pontos fracos do time é não ter um bom companheiro para Neymar.

"Estamos com problema nessa posição", admitiu o treinador santista. "Temos de ver o lado positivo e deixar o que é negativo para falar ao jogador. André 'brigou' com os adversários, não deixando que os zagueiros do Palmeiras saíssem da defesa com a bola, mas faltou conclusão. Miralles estava há muito tempo sem jogar e sentiu falta de ritmo".

Muricy gosta da obediência tática de Miralles e da maneira inteligente como se coloca em campo. Com a semana inteira para se preparar até o jogo da semifinal contra o Mogi Mirim, o argentino poderá tomar o lugar de André, se mostrar evolução técnica nos treinos.