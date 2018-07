Miralles volta a sentir dores e desfalca o Santos

SANTOS - O atacante Miralles voltou a ser problema para o técnico Muricy Ramalho no Santos. Nesta quarta-feira, ele sentiu novamente dores no músculo posterior da coxa esquerda, local que já havia lesionado, e ficou de fora do treinamento. Por isso, o departamento médico do Santos decidiu afastá-lo das próximas atividades e partidas da equipe até que o problema esteja totalmente solucionado.

"Achamos por bem afastá-lo por tempo maior, para que ele faça fortalecimento muscular no Cepraf, no intuito de evitar novas lesões", declarou o médico do clube, Mauricio Zenaide, sem colocar um prazo para a volta do atacante.

Miralles havia sofrido um edema na coxa esquerda na derrota por 3 a 1 para o Paulista, no dia 10 de fevereiro, e ficou afastado até a última quinta-feira, quando foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol. Ele ainda participou do segundo tempo do empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no domingo, mas ficará afastado das próximas partidas.