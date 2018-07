Miralles volta a treinar e Neymar é poupado de atividade no Santos

SANTOS - O atacante Miralles vai reforçar o Santos na partida contra o Cruzeiro, sábado, no Estádio Independência, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador argentino está recuperado de uma lesão no calcanhar esquerdo e treinou normalmente na manhã desta terça-feira no CT Rei Pelé, ao contrário do também atacante Neymar.

Miralles se contundiu durante a derrota do Santos por 1 a 0 para a Ponte Preta, no dia 21 de outubro, e ficou fora do empate com o Náutico por 0 a 0, na última quinta-feira. Com o retorno do argentino, deve aumentar a disputa pelo comando do ataque do Santos para o jogo contra o Cruzeiro, mas Miralles é o favorito para superar a concorrência de André e ser escalado no próximo fim de semana, pois vinha fazendo gols até se contundir.

Se for escalado, Miralles deverá ter a companhia de Neymar no ataque do Santos. O astro conversou com o técnico Muricy Ramalho e não participou da atividade com o restante do grupo, mas não será problema para o jogo com o Cruzeiro. Na manhã desta terça-feira, Neymar realizou trabalhos de reforço muscular e sessões de gelo no CEPRAF.

Já Adriano deve voltar a treinar com o restante do grupo nesta quarta-feira. O jogador teve uma virose, que o perturba desde o jogo contra o Náutico, quando pediu para ser substituído no intervalo. O volante voltou a se alimentar normalmente na segunda-feira e também deverá ter condições de enfrentar o Cruzeiro no próximo fim de semana.