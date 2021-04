Miranda celebra reestreia pelo São Paulo e promete esforço por títulos

Após dez anos, Miranda voltou a jogar pelo São Paulo. O experiente zagueiro de 36 anos foi titular na vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, de virada, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Após o triunfo no Morumbi, o jogador analisou o desempenho do time tricolor e falou sobre o sentimento de voltar a defender a equipe pela qual foi campeão em mais de uma oportunidade em sua primeira passagem.

"Foi uma noite brilhante, não perfeita. O objetivo é não sofrer gols, mas pelas circunstâncias, com jogadores que não haviam atuado no último um mês e meio, conseguir a vitória da forma que foi é gratificante", avaliou o zagueiro em entrevista à TV Globo.

Miranda lamentou o fato de sua reestreia pelo São Paulo ter ocorrido sem torcida no Morumbi, resultado ainda das medidas restritivas para conter a disseminação da covid-19 no País.

"Uma pena voltar e não ter o calor da torcida que sempre me acolheu bem. Quem está assistindo pode acreditar que esforço não vai faltar para fazer o São Paulo campeão novamente", disse. Os gols da vitória foram marcados por Igor Gomes, Wellington e Vitor Bueno.

Com a vitória em casa, o São Paulo alcançou 16 pontos em sete partidas, e ampliou a vantagem na liderança do Grupo B. Na próxima sexta-feira, o time volta a campo para enfrentar o Palmeiras no Choque-Rei e fazer o quarto jogo em sete dias. O duelo será no Allianz Parque, às 22h.