Miranda comemora chegada de Demichelis ao Atlético de Madrid

MADRI - Melhor defesa do último Campeonato Espanhol, com 31 gols sofridos em 38 jogos, o Atlético de Madrid promete ter um sistema defensivo ainda mais forte na temporada 2013/2014. Durante a semana, oficializou a contratação de Martín Demichelis, do Málaga e da seleção argentina.

Para o brasileiro Miranda, que comanda a defesa do Atlético de Madrid, a contratação do argentino vai ajudar a equipe que faturou, na temporada passada, o título da Copa do Rei, encerrando um longo jejum sem vitórias sobre o Real Madrid.

"É um grande jogador. É muito bom para a equipe a chegada de Demichelis para aumentar a concorrência. Ele nos dará mais qualidade no centro da defesa. Ter um jogador como ele fará com que mantenhamos o nosso nível", disse o brasileiro sobre seu novo companheiro.

Miranda também comentou sobre o primeiro compromisso oficial da temporada: a Supercopa da Espanha, dia 21 de agosto, contra o Barcelona, na partida de ida, no Vicente Calderón. A volta será uma semana depois, no Camp Nou. "Sabemos da dificuldade, mas trabalhamos duro para chegar em perfeitas condições para esse jogo".