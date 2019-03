Miranda descarta deixar a seleção brasileira, mas admite viver 'momento diferente'

Aos 34 anos, o zagueiro Miranda perdeu espaço na Inter de Milão, mas segue com moral na seleção brasileira. Convocado pelo técnico Tite, ele treinou entre os titulares e deve atuar diante do Panamá no sábado, em amistoso que será disputado no Porto, em Portugal. Por isso, mesmo com a idade já avançada, o jogador garantiu que não pensa em deixar de vestir as cores do País.

"Não penso na minha despedida, penso no momento em que estou. Enquanto tiver condições de atuar pela seleção em alto nível, vou estar à disposição. Se eu me despedir tendo condições de atuar em alto nível, vou ser um covarde. A caminhada até o próximo Mundial é longa, sabemos das dificuldades, então não posso deixar a seleção na mão", declarou nesta quarta-feira.

Na próxima Copa, no Catar, em 2022, Miranda estará com 38 anos. Ele evita fazer planos para um futuro tão distante, mas também se nega a falar em "fim de ciclo". Neste momento, o zagueiro só está preocupado em se acostumar a uma fase diferente na carreira, na qual tem brigado para recuperar sua posição na Inter.

"Não vejo como fim de ciclo. Confesso, é um momento diferente na minha carreira. Desde que virei profissional, sempre fui titular indiscutível. Este ano, estou jogando menos, mas aprendi a lidar com a situação. Quando você joga demais, não tem tempo para treinar. Este ano, estou aproveitando para me dedicar nos treinamentos para me preparar melhor quando jogar", apontou.

Se evita pensar no Mundial de 2022, Miranda já mira a Copa América deste ano, que será disputada no Brasil. Após a queda nas quartas de final da Copa do ano passado, na Rússia, para a Bélgica, a seleção entra pressionada no torneio continental, até por ser o País-sede.

"A pressão de ganhar sempre existe, é natural quando se trata de seleção, ainda mais em casa. Para ganhar, tem que jogar bem, este é o nosso objetivo. Estamos prontos para isso. Não vejo isto de 'temos que ganhar senão muda tudo'. Temos um trabalho, nosso objetivo é ganhar e vamos lutar por isso", afirmou.