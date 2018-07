Miranda desfalcará o São Paulo até a Copa do Mundo

O zagueiro Miranda desfalcará o São Paulo até a parada do Campeonato Brasileiro para a realização da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, o defensor teve diagnosticado um estiramento na panturrilha direita. A lesão ocorreu no último domingo na vitória do clube paulista sobre o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0.

O exame realizado nesta manhã confirmou a gravidade da lesão do atleta, que ficará afastado dos gramados por duas semanas. Com isso, Miranda desfalca o São Paulo contra Palmeiras, Guarani, Goiás e Grêmio, voltando a ficar à disposição justamente no período de paralisação para a disputa do Mundial da África do Sul.

Este é o segundo problema enfrentado pelo zagueiro nos últimos dias. Há cerca de duas semanas, sua irmã faleceu, vítima de um ataque cardíaco. Com isso, o jogador foi liberado das partidas contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela Libertadores, e contra o Botafogo, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Com o desfalque de Miranda, o técnico Ricardo Gomes deve promover a volta do zagueiro Xandão à equipe titular. Assim, ele formará o trio de zaga do São Paulo ao lado de Alex Silva e Richarlyson.