Miranda deve desfalcar novamente o São Paulo

O zagueiro Miranda deverá desfalcar o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Contundido, o defensor não participou do treinamento de segunda-feira da equipe no CT da Barra Funda e, assim, tem poucas chances de enfrentar o Fluminense no próximo domingo, às 18h30, no Estádio de São Januário.

Miranda ainda reclama de dores no tornozelo esquerdo. Por conta delas, ele não participou do segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, na última quinta-feira, vencida pelo Avaí por 3 a 1. Caso ele seja vetado, o sistema defensivo do São Paulo deverá ser formado por Xandão, Alex Silva e Rhodolfo, assim como aconteceu em Florianópolis.

Além de Miranda, o São Paulo deverá ter outros desfalques no duelo com o Fluminense. O atacante Luís Fabiano segue em recuperação de uma lesão no joelho direito e não tem previsão de quando reestreará pelo time. Já o volante Rodrigo Souto, com um estiramento na panturrilha esquerda, foi vetado pelo departamento médico.

