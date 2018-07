Miranda diz que é 'dar continuidade ao trabalho' até a Copa do Mundo

O zagueiro Miranda entende que o melhor que a seleção brasileira tem a fazer a partir de agora, e até a Copa da Rússia, é dar continuidade ao bom trabalho que tem sido feito. Depois de a equipe encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas em primeiro lugar, com 17 partidas de invencibilidade (as 12 últimas sob o comando de Tite) e com moral elevada, agora é preciso evoluir.

"Precisamos dar continuidade ao trabalho. A seleção brasileira é forte, com grandes virtudes defensivas, tem um técnico formidável'', disse o jogador da Inter de Milão. "A melhor maneira de chegar forte ao Mundial é continuar esse trabalho.''

Uma das vantagens da seleção brasileira nessa arrancada nas Eliminatórias foi recuperar o respeito, na visão de Miranda. Para ele, graças ao trabalho que foi feito, o Brasil voltou a figurar no lugar que tem direito no futebol mundial.

Pensando em Copa do Mundo, o jogador considera bastante positivo o fato de o Brasil ter eliminado o Chile na partida desta terça-feira à noite no Allianz Parque. "Fui um jogo complicado, a gente sabia que o Chile iria tentar segurar, mas a seleção ganhou da equipe bicampeã sul-americana, a melhor geração do Chile e eliminou um grande adversário.'''