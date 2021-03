Miranda diz que volta ao São Paulo com fome de título e promessa de time campeão

Oficializado nesta quarta-feira, o zagueiro Miranda já treinou com o grupo do São Paulo e foi apresentado à imprensa. Novamente falando como jogador são-paulino, o defensor disse que voltou ao clube com "fome de título" e com uma promessa de que jogaria num time vencedor.

"Estou voltando para casa, onde cresci, conquistei muitas coisas. Agradeço ao São Paulo pela oportunidade, (o clube) me projetou. É uma retribuição. Volto com fome de título, com vontade de novamente fazer o São Paulo vencedor. Espero que aconteça em breve", declarou Miranda.

O zagueiro revelou que, quando negociava com a diretoria, perguntou em qual condição encontraria o time. E ouviu a promessa de que jogaria numa equipe para brigar por troféus. "Quando começaram as conversas, a única coisa que pedi era um time com condições de eu retornar vencendo. É o que todo torcedor espera. Não sou salvador da pátria, mas tenho muita ambição de ajudar o São Paulo a buscar os títulos. Com experiência e ânimo, vou fazer de tudo para fazer o São Paulo vitorioso de novo."

Ele pretende liderar a equipe na retomada da sua última grande fase, quando participou da conquista do tricampeonato brasileiro, entre 2006 e 2008. "Vejo que o São Paulo da última temporada chegou próximo, é um time que vem crescendo muito. Me prometeram um time competitivo, que dá condições de vencer. É um primeiro passo. Acho que estamos próximos. Isso vai acontecer o quanto antes, um São Paulo vencedor de novo."

Miranda deixou o clube em julho de 2011. Desde então, ganhou títulos no Atlético de Madrid, foi titular da seleção brasileira, passou em branco pela Inter de Milão e atuou no futebol chinês. Quase dez anos depois de se despedir do São Paulo, o jogador garantiu voltar ainda melhor.

"Chega um Miranda melhor, experiente, que vai ajudar a garotada com experiência. Mas com mentalidade e corpo de jovem, vontade de trabalhar e conquistar. Essa é minha meta, fazer com que o São Paulo seja campeão novamente. Esse é meu objetivo, muita vontade de fazer meu trabalho", afirmou o zagueiro.