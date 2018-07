Miranda é expulso, mas Atlético de Madrid bate o Celta

A vitória levou o time madrilenho aos 40 pontos, seis atrás do líder Barcelona, que ainda atua na rodada. No dia 6 de janeiro o Atlético volta a campo pelo Espanhol para enfrentar o Mallorca, fora de casa. Já o Celta de Vigo, 15.º colocado, com 15 pontos, pega o Valladolid no mesmo dia.

Para chegar à vitória nesta sexta, o Atlético de Madrid contou com um golaço de Adrian Lopez. Aos 32 minutos da etapa final, ele tentou tabelar pela direita, mas a zaga afastou. O próprio atacante ficou com a sobra e, de primeira, acertou o ângulo do goleiro. Aos 41 minutos, Miranda foi expulso, mas já era tarde para uma reação do Celta.