Miranda exalta reação do São Paulo após eliminação e mira vaga na Libertadores

O São Paulo foi eliminado da Libertadores na última terça-feira com um gosto muito amargo, pois caiu para o rival Palmeiras, mas já está pensando na próxima edição do torneio continental. Segundo o zagueiro Miranda, que falou no gramado após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo, o time tricolor superou a eliminação e está focado em brigar pelas primeiras posições do Brasileirão para voltar à Libertadores em 2022.

De acordo com o capitão tricolor, é normal que alguns times tenham o desempenho afetado negativamente após eliminações, por isso ele fez questão de valorizar o resultado construído na Ilha do Retiro, com um gol marcado por Pablo logo aos quatro minutos de jogo. "Acho que o time está de parabéns, é difícil depois da eliminação em mata-mata. Tem time que sente, empata, perde, mas nossa equipe fez um bom jogo", comentou.

Miranda também fez uma análise mais ampla e disse acreditar que o São Paulo tem condições de brigar por uma vaga entre os seis melhores colocados, ainda mais agora que a zona de rebaixamento ficou um pouco mais distante. "Nosso objetivo é uma classificação para retornar para a Libertadores. A equipe fez um bom jogo, apesar da dificuldade, é a terceira vitória no Brasileiro", pontuou.

Com a série de três vitórias, emplacada após empate sem gols com o Palmeiras na 14ª rodada, o São Paulo conseguiu chegar à 12ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos somados, cinco a mais que o Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A distância para o sexto colocado Corinthians, já dentro da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores, é de apenas três pontos.

Além da recuperação no Brasileirão, o time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo ainda está vivo na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, aliás, começa a disputa das quartas de final, contra o Fortaleza, no Morumbi. O jogo de volta está marcado para o dia 15 de setembro, no Castelão. Já o próximo compromisso pelo Brasileiro será no domingo que vem, contra o Juventude.