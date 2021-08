Miranda fala em 'bom jogo' do São Paulo e lamenta gol de bola parada do Palmeiras

Confronto bastante esperado pela ida das quartas de final da Libertadores, o clássico entre São Paulo e Palmeiras terminou empatado em 1 a 1 na noite desta terça-feira, no estádio do Morumbi.

Um 'Choque-Rei' como de costume movimentado, mas, desta vez, com maiores chances do lado do São Paulo, que estava mais à vontade em campo, enquanto o Palmeiras veio mais fechado, com o goleiro Weverton tendo boa participação durante a partida e sendo um dos grandes responsáveis por segurar o empate.

Na saída do campo, depois de um jogo que poderia ter dado a vantagem no placar agregado para a equipe de Hernán Crespo, Miranda lamentou o gol de bola parada na falta cobrada por Patrick de Paula.

"Fizemos um bom jogo. Não foi excelente, não foi perfeito, mas enfrentamos um forte adversário. Nosso time se comportou bem e abriu 1 a 0, mas infelizmente tomamos um gol de falta que se pode evitar", disse o zagueiro são-paulino.

O veterano, ex-seleção brasileira, acredita na classificação mesmo com o resultado vindo aquém do esperado depois dos 90 primeiros minutos das quartas de final. "O confronto está aberto. Já buscamos a classificação fora contra o Racing e temos qualidade e condições de buscar a classificação novamente", afirmou Miranda, demonstrando confiança.

"A gente jogou como tinha que fazer. Praticamente, finalizaram só essa bola no gol, mas a gente está tranquilo sabendo o que temos que fazer no próximo jogo", concluiu.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam no jogo de volta daqui a uma semana, no Allianz Parque, às 21h30. Antes, Crespo e Abel Ferreira terão que decidir o time titular nos confrontos pelo Brasileirão no fim de semana. O São Paulo enfrenta o Grêmio e o Palmeiras luta pela liderança em confronto direto com o Atlético-MG, atual líder do torneio. Os dois jogos serão no sábado.