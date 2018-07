Miranda faz exames para assinar com a Inter de Milão

O zagueiro Miranda deve ser oficializado como novo reforço da Inter de Milão ainda nesta terça-feira, após realizar exames no departamento médico do clube. O jogador da seleção brasileira, titular na Copa América, deve assinar contrato de três anos, finalizando sua boa passagem pelo Atlético de Madrid, da Espanha.

De acordo com a imprensa espanhola, a Inter de Milão vai desembolsar 15 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões) pelo defensor, titular absoluto na seleção do técnico Dunga. Para tanto, encerrará uma trajetória de quatro anos pelo Atlético, onde disputou 177 partidas e foi campeão espanhol e vice-campeão europeu na temporada 2013/2014. Miranda tinha contrato com o Atlético até 2016.

O acerto de Miranda com a Inter já era especulado desde o fim da temporada europeia. No entanto, o zagueiro esperava o fim da participação brasileira na Copa América para finalizar a papelada de sua transferência. O Brasil foi eliminado pelo Paraguai, nas quartas de final, no sábado.