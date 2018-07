Miranda faz pênalti aos 49, Inter perde em casa e pode deixar liderança

Titular da seleção brasileira, Miranda fez lambança neste domingo e a falha do zagueiro pode custar o simbólico título de campeã de inverno à Inter de Milão. O ex-são-paulino cometeu um pênalti aos 49 minutos do segundo tempo, Berardi converteu, e deu ao Sassuolo uma inesperada vitória por 1 a 0 sobre Inter, em pleno Giuseppe Meazza, pela 19.ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano.

No lance, o francês Grégoire Defrel aguardava para receber um lançamento, marcado por Miranda. O colombiano Murillo chegou atropelando os dois pelo alto e caiu sobre o colega de zaga. O brasileiro perdeu o equilíbrio e, por sua vez, derrubou Defrel. Falta dupla e pênalti que Berardi não desperdiçou.

O resultado acabou sendo um castigo para a Inter de Milão, que criou diversas chances, até acertou na pontaria, mas parou em uma atuação magistral do goleiro Consigli. Pela primeira vez na temporada, o técnico Roberto Mancini repetiu a equipe do jogo anterior.

A Inter de Milão segue líder do Italiano, mas perdeu a chance de garantir o título de inverno. A equipe tem 39 pontos e agora precisa torcer contra o Napoli, que joga diante do Frosinone, fora de casa, e pode ir a 41. A Fiorentina, que também tem 38, perdeu em casa para a Lazio por 3 a 1 no sábado.

Já o Sassuolo segue sendo a grande surpresa do Italiano, em sua segunda temporada na elite. A equipe da região da Emília Romana é sexta colocada, com 31 pontos. Está a três pontos da Roma e ainda tem um jogo atrasado por fazer, em casa, contra o Torino.