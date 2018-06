Miranda: 'Jogador me dá um empurrão, mas não estou aqui para julgar'

O zagueiro Miranda afirmou neste domingo ter sofrido falta no lance de gol do empate da Suíça, marcado por Zuber, no jogo em que terminou 1 a 1 em Rostov. O defensor da seleção brasileira explicou na zona mista, depois da estreia na Copa do Mundo, que foi deslocado no lance e lamentou que vitória no primeiro jogo tenha escapado devido uma disputa polêmica de bola.

+ Caçado, Neymar sente dores no pé operado, mas diz que 'está inteiro'

+ Tite vê falta clara em Miranda, mas não quer jogadores reclamando

+ 'Se tinha algum momento para tropeçar, era agora', afirma Alisson

+ Empate na estreia não diminui otimismo da torcida em evento com 12 mil em SP

"O jogador adversário me dá um empurrão quando a bola está para chegar. Não estou aqui para julgar nem para falar nada. Estou aqui para ser forte e buscar uma vitória diante da Costa Rica", disse o defensor, que, na zona mista, não repetiu o que havia dito na saída do campo. Ao ser questionado no gramado, Miranda afirmou que "talvez se eu tivesse me jogado, ele assinalaria o empurrão". A afirmação foi repreendida por Tite em sua coletiva.

Miranda afirmou que não gostaria de se prolongar nas críticas ao árbitro e disse que caberia ao técnico Tite fazer os comentários sobre o lance. A finalização de Zuber foi apenas uma das duas que a Suíça acertou na direção do gol brasileiro. A outra também foi no segundo tempo, em finalização defendida por Alisson. A seleção, por sua vez, acertou o gol de Sommer quatro vezes.

O zagueiro admitiu que o bom futebol demonstrado pelo Brasil nos últimos anos fez o elenco se sentir ansioso, o que pode ter atrapalhado na estreia. "A gente criou uma expectativa muito grande nas pessoas, e em nós mesmos também. Mas no próximo jogo temos que buscar os três pontos. Seguramente, vamos fazer uma grande partida", comentou Miranda.

A seleção retorna para Sochi, onde faz a preparação, e terá dias mais tensos até a segunda partida da Copa. "Pressão sempre vai existir, ainda mais na seleção brasileira. Sabemos da responsabilidade que temos de tentar reagir', afirmou o jogador.