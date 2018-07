Miranda marca e Atlético de Madrid vence no Espanhol

Titular da seleção brasileira na nova Era Dunga, o zagueiro Miranda garantiu a vitória do Atlético de Madrid sobre o Almería, nesta quarta-feira, fora de casa. Ao marcar o único gol da partida, o brasileiro ajudou sua equipe a subir para a vice-liderança do Campeonato Espanhol.

Sem o atacante Mario Mandzukic, que se recupera de uma cirurgia no nariz, o Atlético contou com o defensor Miranda para decidir o jogo aos 15 minutos do segundo tempo. Na área, ele subiu mais alto que os rivais na primeira trave e cabeceou para as redes, após cobrança de escanteio, em mais um gol de bola parada da equipe na competição.

Miranda chegou ao seu terceiro gol na temporada, se firmando como um dos principais jogadores do atual campeão espanhol. Com o novo gol, ele garantiu ao Atlético a provisória segunda colocação da tabela. O time soma agora 11 pontos e só está atrás do líder Barcelona, que ainda jogará nesta quarta. O Almería é o 10º colocado, com 5 pontos.

Também nesta tarde o Villarreal buscou o empate com o Eibar por 1 a 1, fora de casa, com gol de Gerard Moreno. Os visitantes ocupam o 7º lugar do Espanhol, com 8 pontos. O Eibar é o 9º, com 7.

Em casa, o Rayo Vallecano bateu o Athletic Bilbao por 2 a 1, com gols de Leo Baptistão. O atacante de 22 anos é brasileiro, mas também tem nacionalidade espanhola. Os anfitriões chegaram ao 11º posto da tabela, com 5 pontos.