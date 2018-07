Miranda marca, mas Atlético de Madrid só empata no Espanhol

Sergio Álvarez fez, neste sábado, um jogo para marcar sua carreira. O goleiro fez diversas defesas e garantiu que o Celta conseguisse um valoroso empate em 2 a 2 contra o Atlético de Madrid, em pleno Vicente Calderón. O Barcelona comemora, porque vai ter a chance de abrir vantagem na ponta.

Atual campeão, o Atlético é o vice-líder com oito pontos em quatro rodadas do Campeonato Espanhol. O Barcelona lidera com nove e, domingo, contra o Levante, em Valência, vai tentar chegar à sua quarta vitória seguida. O Celta, que ainda não perdeu, chegou ao terceiro empate consecutivo, somando seis pontos.

O chileno Pablo Hernández abriu o placar para o Celta aos 19 minutos do primeiro tempo, num erro de Godin, mas o Atlético conseguiu o empate em jogada de bola parada, com o brasileiro Miranda, aos 31. Ainda na primeira etapa, Godin se recuperou e garantiu a virada após cobrança de escanteio, na jogada que consagrou o Atlético no ano passado.

O Celta começou a chegar com perigo na segunda etapa e empatou em um pênalti polêmico convertido por Nolito - no lance da falta, Nolito se jogou quando Miranda se aproximou. Depois, Sergio Álvarez, reserva do Celta nas últimas duas temporadas, garantiu o empate.