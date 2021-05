Miranda não se deslumbra com boa fase do São Paulo e pede concentração para final

Os 14 jogos de invencibilidade, a melhor campanha e a classificação para a final do Campeonato Paulista Sicredi 2021 não deslumbram o capitão Miranda, que fez questão de alertar seus companheiros de São Paulo de que os resultados obtidos não significam nada tanto para a disputa do primeiro lugar do Grupo da Libertadores, diante do Racing, na terça-feira, como na decisão do Estadual com o Palmeiras.

"O time está de parabéns, mas é pensar jogo a jogo. Temos que fazer por onde merecer os bons resultados. Dar continuidade ao que estamos fazendo e jamais nos darmos por vencidos. Agora o pensamento é a decisão na Libertadores e depois a final", disse o zagueiro, mais uma vez, um dos melhores em campo na goleada, neste domingo à noite, Poor 4 a 0, sobre o Mirassol, no Morumbi.

O experiente zagueiro, de 36 anos, autor de um dos gols, aproveitou para elogiar o desempenho do time, que soma dez vitórias e quatro empates, e brincou com o fato de Gabriel Sara ter 'roubado' um segundo gol seu na partida.

"Primeiramente destacar o empenho do time. Equipe de parabéns pelo que apresentou. Salientar o bom resultado, infelizmente o Sara tirou meu gol, mas fico feliz por ele, traz a confiança que ele precisa. Não temos tempo de comemorar, vamos pensar na terça-feira, disputar a liderança do grupo", disse o atleta.

O São Paulo vai saber nesta segunda-feira as datas e os horários dos jogos finais do Paulistão contra o Palmeiras. Como tem melhor campanha, o time tricolor sabe que o segundo jogo será no Morumbi.