Miranda pede pés no chão ao São Paulo após vaga: 'Mais um passo no objetivo'

Um dos jogadores mais experientes do grupo do São Paulo, o zagueiro Miranda mostrou após a vitória nos pênaltis sobre o Ceará como deve ser o comportamento do time nas semifinais da Copa Sul-Americana contra o Atlético-GO: com humildade e muito respeito.

Assim que Patrick converteu a cobrança que definiu os 4 a 3 nos pênaltis e a classificação às semifinais (o time perdeu por 2 a 1 no tempo normal), a festa foi grande entre os jogadores, ao lado da torcida. Mas Miranda, calejado, já imagina as duas batalhas que o time terá pela frente diante do Atlético-GO, algoz do tradicional Nacional-URU.

Leia Também São Paulo passa pelo Ceará nos pênaltis e avança para a semifinal da Sul-Americana

"Demos mais um passo no nosso objetivo. Já eliminamos dois grandes (Universidad Católica-CHI e Ceará), agora temos o Atlético-GO que está bem na competição e precisamos ter os pés no chão. Mas esse time merece coisas grandes", enfatizou.

O defensor avaliou o confronto de volta no Castelão e saiu em defesa do lateral Welington, que errou no segundo gol dos mandantes. "Foi um grande jogo, bem movimentado, o Ceará mostrou que é muito forte aqui, mas nosso time soube suportar a pressão", afirmou. "Tivemos uma infelicidade, mas esse grupo é forte. Teve brio e foi merecedor."

Diferentemente de Miranda, o lateral-direito Igor Vinícius, autor do gol no tempo normal, era só euforia. "Foi um jogo muito difícil aqui no Castelão, não é fácil um time vir aqui e jogar como jogamos. O Rogério (Ceni, técnico) fez boas escolhas, realizamos um primeiro tempo bom, o segundo também e conseguimos a vaga", festejou. "É importante esse espírito de ser campeão aqui e teve muito a nos passar. Nosso objetivo é ser campeão, estamos em uma semifinal com duas partidas muito difíceis, mas se jogarmos com seriedade, temos oportunidade de fazer a final e espero que o time consiga."

As semifinais ainda não estão definidas e o São Paulo agora volta as atenções para o Brasileirão, no qual recebem o Red Bull Bragantino no domingo, e na Copa do Brasil, onde faz a volta das quartas na quinta-feira, em visita ao América-MG após 1 a 0 no Morumbi.