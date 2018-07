Miranda promete recolocar São Paulo na luta por títulos

Premiado como o melhor zagueiro pela esquerda do Campeonato Brasileiro, Miranda lamentou o ano difícil do São Paulo, mas prometeu trabalhar firme na próxima temporada para recolocar a equipe no caminho dos títulos. O zagueiro comentou ainda que espera ser lembrado novamente para a seleção brasileira.

"Infelizmente, não consegui alcançar as metas que tinha para esse ano, que era conquistar títulos com o São Paulo e disputar a Copa do Mundo. Mesmo assim estou muito confiante de que novas conquistas pessoais e coletivas virão", apostou o zagueiro após a premiação.

"Vou seguir fazendo meu trabalho para recolocar o meu clube no caminho dos títulos e quem sabe ser novamente lembrado para a seleção brasileira", prometeu Miranda, confiante em um 2011 vitorioso para o São Paulo.

Sobre o prêmio recebido na segunda-feira, Miranda disse que ele precisa ser dividido com o elenco do São Paulo. "Mais do que reconhecer um bom trabalho individual, este prêmio reconhece o trabalho que venho fazendo com todos meus companheiros de clube nestes anos de São Paulo. Divido com eles toda minha satisfação", completou.