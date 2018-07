Miranda quer reforçar São Paulo na Libertadores

Depois de voltar a treinar no São Paulo nesta segunda-feira, após passar uma semana afastado por conta do falecimento de sua irmã, o zagueiro Miranda contou estar bem psicologicamente e disse ter condições de reforçar a equipe na quarta-feira, contra o Cruzeiro, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores.

"Meu retorno é importante. Tenho de voltar para minha vida e espero fazer uma grande partida. Não posso deixar que isso interfira no jogo. Quero ajudar o grupo a conquistar esta vaga tão importante na Libertadores", afirmou o zagueiro. No confronto de ida, no Mineirão, o São Paulo venceu por 2 a 0.

Miranda fez ainda questão de agradecer ao apoio recebido durante a última semana. "É difícil, mas a vida segue. Tive o apoio do grupo, de alguns torcedores, da diretoria e também da comissão. Mandaram mensagens para mim. Minha motivação só aumenta. Agora espero corresponder dentro de campo", acrescentou.

O técnico Ricardo Gomes definirá nesta terça-feira se Miranda iniciará o confronto diante do Cruzeiro, no Morumbi, como titular.