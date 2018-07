Miranda revela negociação para renovar com o São Paulo

Com contrato vigente no São Paulo até a metade de 2011, o zagueiro Miranda revelou nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda, que já iniciou as conversas para acertar a renovação de seu compromisso com o clube.

Contratado em 2006 depois da saída do ídolo Lugano, Miranda foi um dos principais líderes das campanhas dos títulos brasileiros de 2006, 2007 e 2008. O bom futebol acabou levando o atleta para seleção brasileira em várias oportunidades e a sua possível ida para o futebol europeu chegou a ser especulada recentemente, mas o atleta agora se mostra propenso a aceitar uma nova proposta para seguir no clube do Morumbi.

"Vou cumprir meu contrato. Já tivemos o primeiro contato e vamos ver como vai ser até o fim do ano. Estou feliz aqui no São Paulo. Nesta conversa foi falado a respeito da renovação e eles mostraram interesse. Vou procurar fazer o meu trabalho e representar bem esta camisa", ressaltou Miranda, sem revelar em qual pé está a negociação com o clube.

O defensor é um dos três jogadores com maior número de atuações no atual elenco do São Paulo. Com 235 partidas disputadas, ele só jogou menos vezes do que Richarlyson, que vestiu a camisa são-paulina em 242 oportunidades, e Rogério Ceni, recordista absoluto, com 939 confrontos pelo time do Morumbi.