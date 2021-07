Miranda, Rigoni e Luciano treinam e poderão enfrentar o Racing em Buenos Aires

O São Paulo deverá se apresentar mais forte para o duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Racing, terça-feira. O zagueiro Miranda, o meia Rigoni e o atacante Luciano treinaram, nesta quarta-feira, no gramado do CT da Barra Funda, e poderão retornar ao time na partida decisiva.

O trio ainda se recupera de lesões. Miranda teve diagnosticada uma mialgia na panturrilha esquerda; Rigoni sofre de um edema na coxa direita; Luciano tem um estiramento na coxa direita. Outro que tenta retornar aos gramado é o volante William, que trata uma lesão no joelho direito.

O atacante Eder, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Racing, deverá um bom tempo de fora da equipe, pois teve diagnosticado um estiramento na coxa direita.

No fim de semana, o São Paulo enfrenta o Fortaleza, sábado, às 17 horas, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo deverá utilizar um time alternativo, visando poupar alguns atletas para o duelo em Buenos Aires.

No Brasileirão, o São Paulo soma duas vitórias consecutivas, mas ocupa apenas a 14ª posição, com 11 pontos, após 11 jogos disputados. O time soma, além das duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas.