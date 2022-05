Miranda se diz honrado por participar de jogo histórico para garotos do São Paulo

O zagueiro Miranda, de 37 anos, foi o ponto fora da curva da escalação do São Paulo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Ayacucho, na rodada final da primeira fase da Copa Sul-Americana. Isso porque as outras dez posições iniciais foram preenchidas por jovens formados nas categorias de base do clube tricolor, situação que fez Miranda se sentir honrado por assumir a função de mentor dentro de campo.

"Para mim é uma honra sempre vestir essa camisa, jogar no meio dessa garotada, poder dar força, dar energia, passar um pouco de experiência para eles. Fico até lisonjeado. A gente vê vários garotos com o sonho de se tornar um grande jogador e hoje foi o primeiro passo. A gente vê que têm muita qualidade, são grandes apostas, com certeza estão no bom caminho", afirmou o defensor.

A presença dos dez atletas revelados em Cotia foi um recorde para o São Paulo. Antes, a escalação com a maior quantidade de pratas da casa em um jogo profissional havia sido registrada no Brasileirão de 2019, quando nove jogadores formados na base começaram jogando contra o CSA, em jogo que terminou com vitória por 2 a 1.

O gol da vitória contra o Ayacucho foi marcado por Caio, um dos garotos com menos experiência no profissional. Até ser escalado como titular na noite desta quarta, ele só havia jogado pelo time principal em janeiro deste ano, no segundo tempo contra o Ituano, durante a primeira fase do Campeonato Paulista.

O técnico Rogério Ceni decidiu montar o time dessa forma porque o São Paulo entrou em campo já classificado às oitavas de final, mesmo jogando todas as partidas com times mistos. Diante do cenário favorável, escalou uma espécie de terceiro time para dar oportunidade aos jogadores mais jovens.

"Fizemos uma grande campanha até agora, isso mostrou a força do nosso elenco. Jogamos praticamente todo o campeonato com time misto, mas conseguimos manter o alto nível e buscamos as vitórias que tínhamos que buscar. Com certeza a equipe está de parabéns pelo trabalho", comentou Miranda sobre a estratégia.

O adversário do São Paulo nas oitavas do torneio continental será definido em sorteio marcado para sexta-feira. Um dia depois, no sábado, a equipe tricolor enfrenta o Ceará, no Morumbi, pela oitava rodada do Brasileirão.