Miranda se machuca durante jogo da Inter de Milão e preocupa seleção brasileira

Depois de perder Vinicius Junior por um rompimento nos ligamentos do tornozelo direito, o técnico Tite pode ter novos problemas na seleção brasileira. O zagueiro Miranda, que participou da última Copa do Mundo com o time nacional, se machucou durante o jogo entre Inter de Milão e Spal neste domingo, pelo Campeonato Italiano. O defensor colidiu com o adversário Petagna no primeiro tempo e não voltou para a etapa seguinte, com suspeita de fratura no nariz.

Após o choque, Miranda ainda continuou em campo com um curativo no nariz para estancar o sangramento, mas acabou não retornando ao gramado após a ida aos vestiários e passa a preocupar tanto a equipe italiana quanto a seleção brasileira. A Inter de Milão ainda não confirmou a gravidade da situação do zagueiro, mas por meio de seu Twitter em português, divulgou que o atleta tem uma suspeita de fratura no nariz

Em sua primeira convocação em 2019, o técnico Tite divulgou a lista de jogadores chamados no dia 28 de fevereiro, para a disputa dos amistosos contra as seleções do Panamá, no dia 23 de março, e da República Checa, no dia 26. Além de Miranda, o comandante também convocou os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, ambos do Paris Saint-Germain, e Éder Militão, ex-São Paulo que hoje atua no Porto.

Além da seleção, o brasileiro deve desfalcar o clube italiano. Em entrevista após a partida, Luciano Spalletti, técnico da Inter de Milão, disse que Miranda e o volante croata Brozovic, que também foi substituído com lesão muscular, não devem participar do duelo contra o Eintracht Frankfurt no dia 14, pela Liga Europa.