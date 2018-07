Miranda se recupera e volta a treinar no São Paulo

O técnico Paulo César Carpegiani ganhou uma boa notícia nesta quinta-feira. Recuperado de uma amigdalite, o zagueiro Miranda treinou normalmente e deve reforçar o São Paulo no clássico com o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Na quarta-feira, Miranda não havia participado do treino por conta da amigdalite, assim como Casemiro. A situação do volante, entretanto, não melhorou: ainda com febre, ele não participou novamente das atividades desta quinta. Outro que não treinou foi o lateral-esquerdo Thiago Carleto, que está gripado.

Se a ausência de Casemiro prevalecer, Richarlyson atuaria como volante e Diogo deve ganhar uma chance na lateral esquerda. Miranda, por sua vez, está confirmado na equipe, substituindo Renato Silva - treinou como titular na quarta-feira.

O São Paulo deve enfrentar o Santos com: Rogério Ceni; Jean, Miranda, Alex Silva e Diogo; Rodrigo Souto, Richarlyson e Lucas; Fernandinho, Dagoberto e Ricardo Oliveira.